Kapper krijgt steen door ruit nadat hij regenboogvlag uithangt: “Als statement heb ik er nog een extra gehangen”

Brussel / Haren - Kapsalon New Danny’s in Haren is zaterdagavond het mikpunt geweest van vandalisme. Er werd daarbij een dikke kassei door de vitrine gegooid. “Ongetwijfeld omdat ik mijn regenboogvlag had uitgehangen”, denk de kapper zelf.

De tragische gebeurtenissen in Beveren waarbij David Polfliet om het leven werd gebracht, hakten er ook bij kapper Danny Stroobants (55) uit Haren in. Danny heeft zelf al jarenlang een vriend en twijfelde dan ook niet om dit weekend de regenboogvlag uit te hangen aan zijn kapsalon. Dat deed hij uit teken van solidariteit en ook van protest. “Maar zaterdagavond rond 21.30 uur kwam er een klant bij me thuis aanbellen met de melding dat mijn vitrine verbrijzeld was.”

Foto: rdb

De kapper ging meteen kijken in het dorpscentrum en zag dat er inderdaad een zware kassei door de vitrine was gekeild. Die richtte best wat glasschade aan.

Gat gedicht

“Uiteraard heeft niemand het zien gebeuren”, betreurt Stroobants. “Maar ik heb zeker aangifte gedaan bij de politie. En uit protest heb ik er nog een tweede vlag boven gehangen. Voorlopig heb ik het gat gedicht met een kartonnen plaat. We blijven volhouden.”

Op Facebook plaatste hij ook een kort berichtje dat op veel steunbetuigingen kon rekenen van klanten en kennissen. “Onverdraagzaamheid en homofobie komen nu wel heel dichtbij, zelfs in het kleine Haren bij Brussel. Een trieste en verontrustende evolutie”, zegt de kapper nog.