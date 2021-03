Bandieten delen schokkende video van ontvoerde studenten in Nigeria

In een video die zaterdag op sociale media werd gedeeld, zijn enkele van de 39 studenten te zien die op 11 maart ontvoerd werden uit hun school. De beelden tonen hoe de jongeren belaagd worden door bewapende mannen. Het is al de vierde keer in een periode van drie maanden dat een school in Nigeria wordt aangevallen en scholieren ontvoerd.

De bandieten, zoals de autoriteiten de aanvallers noemen, voeren al een tiental jaar aanvallen uit op dorpen, stelen vee en ontvoeren mensen voor losgeld. De laatste paar maanden lijken ze de aandacht verlegd te hebben naar scholen. De aanvallen zouden niet ideologisch of religieus gemotiveerd zijn, maar puur voor het losgeld.

Donderdag 11 maart werd een middelbare school in Mando, in de deelstaat Kaduna, geviseerd. Op het moment van de aanval waren zowat 200 scholieren en leraars in de school - de jongeren zijn allemaal 17 jaar of ouder.

De ordetroepen konden snel ingelicht worden en waren snel ter plaatse om de aanvallers te bestrijden. “De soldaten zijn erin geslaagd 180 mensen, 42 studentes, 130 studenten en 8 personeelsleden te redden”, aldus een communiqué van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Kaduna. “Ongeveer 30 scholieren ontbreken nog.”