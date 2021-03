Elza Reeskens, de moeder van de sinds 2010 vermiste Elke Wevers, is overleden aan de gevolgen van slokdarmkanker. Elza stierf thuis in Opoeteren (Maaseik), bijgestaan door haar man René. Ze werd 66.

Elza kreeg in december 2019 een zware diagnose te verwerken: ze had een tumor aan de slokdarm. Dat vertelde ze enkele maanden geleden in een uitgebreid interview voor de HBvL-podcast ‘Waar is Elke Wevers ...