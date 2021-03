Luikse handelaars verontwaardigd na rellen: “Alsof je een man slaat die al op grond ligt”

Er komt een herstelplan voor de handelaars in Luik. Dat heeft burgemeester Willy Demeyer (PS) zondag gezegd, na de rellen van zaterdagnamiddag in het stadscentrum. Maar de handelaars in kwestie zijn verontwaardigd door het geweld dat zich zaterdag afspeelde in hun straten.

“We willen een stadscentrum waar het goed is om te leven, waar je kan genieten. We laten niemand vallen en het college zal sterke maatregelen nemen”, zei eerste schepen Christine Defraigne (MR) op een persconferentie zondag in het stadhuis van Luik.

Er komt dus een structuur die de handelaars moet helpen om een schadevergoeding te ontvangen en hun verzekeringen aan te spreken. “Doel is om de Luikse winkels snel weer op de been te helpen”, zei burgemeester Willy Demeyer.

Handelaars: “Verzekeringen werken niet tegen angst”

Bij de handelaars zelf blijft een gevoel van angst hangen. “Verzekeringen werken niet tegen angst. De handelaars van de Place Saint-Lambert hadden het gevoel dat ze 13 december 2011 herbeleefden. Dat blijft in onze gedachten”, zei Jean-Luc Vasseur, voorzitter van handelaarsvereniging Commerce Liégois. Die dag in december kwamen bij een aanslag zeven personen om het leven.

“In mijn carrière van dertig jaar heb ik dit nooit meegemaakt. Ik heb het nooit op die manier beleefd, want de situatie is ook moeilijker vandaag. Het is alsof je een man of vrouw slaat die al op grond ligt”, zei hij. Volgens hem was het “relschoppen om rel te schoppen”. “Ik sta van ganser harte achter de politieagenten. Ik weet dat ze het maximum hebben gedaan.” Het is nog onduidelijk hoeveel winkels getroffen zijn. Maar Vasseur kan wel zeggen dat geen enkele handelaar gewond raakte.

Tussen de twee- en de driehonderd jongeren trokken zaterdagnamiddag een spoor van vernieling door het stadscentrum. De jongeren kwamen uit Luik en omgeving, maar ook uit Brussel. Er werd geplunderd, gestolen en vandalisme gepleegd, onder het voorwendsel van een ‘Black Lives Matter’-betoging. Bij het geweld raakten 36 politieagenten gewond. Er werden tien arrestaties verricht.