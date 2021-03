Dit weten we al over het testevent in Hasselt (en ja, er zal alcohol zijn)

Hasselt - Met tienduizenden zijn ze, de studenten die een van duizend kaartjes hopen te bemachtigen voor het testevent dat eind april in de Grenslandhallen doorgaat. Wij lijsten op wat u over het indoor evenement moet weten.

Een testevent dat de festivalzomer moet redden. Dat is in grote lijnen de opzet van het mini-festivalletje dat eind april in de Grenslandhallen doorgaat. “Het kan de sleutel vormen voor een festival vol plezier”, zo benadrukt minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA). Samen met de evenementensector en onderzoekers van de universiteiten van Antwerpen en Hasselt wil Vlaanderen nagaan hoe en op welke manier onze zomerfestivals binnenkort moeten worden georganiseerd.

Waar kan ik een ticket voor dit festival kopen?

Het testevent wordt volledig gratis, maar de toegang is beperkt tot duizend feestvierders die een authentieke festivalervaring zullen krijgen voorgeschoteld. “We gaan geen geld vragen voor iets wat in feite een wetenschappelijk experiment is en waarbij de jongeren mogelijk aan het virus zullen worden blootgesteld”, zegt cardioloog dr. Pascal Vranckx (Jessa Ziekenhuis/UHasselt). Als medisch raadgever van Pukkelpop en Live Nation is hij een van de drijvende krachten achter het project.

In de loop van de volgende weken komt er een website online waar studenten zich kunnen aanmelden. “Maar hoe dat precies zal verlopen, is allemaal nog niet beslist”, zegt Pukkelpop-organisator Chokri Mahassine, die het event mee organiseert. Zo zou het kunnen dat de duizend tickets worden uitgeloot, of dat er via een ‘first come, first serve’ principe wordt gewerkt.

Is iedereen welkom?

Enkel meerderjarige studenten mogen zich aanmelden. “Aangezien het hier nog altijd om een wetenschappelijk experiment gaat, kunnen minderjarigen niet deelnemen”, zegt Vranckx. Wie niet aan een onderwijsinstelling is ingeschreven, maakt normaal gezien geen kans op een ticket. “Studenten gaan al lang gebukt onder het strenge coronaregime en dus willen we hen als allereerste de kans bieden om te genieten van een optreden”, klinkt de redenering daarachter bij de Vlaamse regering.

Gelden er speciale regels?

Wie de dag van het optreden Covid-symptomen vertoont, zal de toegang worden geweigerd. Daarnaast moeten alle deelnemers drie testen ondergaan voor ze binnen mogen: de klassieke PCR-test, een antigeentest en een snelle antigeentest die ze bij zichzelf afnemen, de zogenaamde zelftest. Wie positief test, moet in quarantaine. Een van de belangrijkste vragen waar de onderzoekers met dit experiment antwoord op willen krijgen, is hoe betrouwbaar snelle zelftests zijn.

Eenmaal binnen krijgen de duizend gelukkigen een authentieke festivalervaring voorgeschoteld: zonder mondmaskers of social distancing en met dansen en zingen. “Aangezien we de festivalomgeving zo goed mogelijk willen benaderen, zal er ook catering aanwezig zijn met eten en drinken”, legt Vranckx uit. En ja, er zal alcohol worden geschonken.

Waar en wanneer vindt het testevent plaats?

Het event zal doorgaan in een van de zalen van de Grenslandhallen, waar ook het vaccinatiecentrum is ondergebracht. Een precieze datum is nog niet geprikt, maar de organisatie mikt op eind april. “Sowieso na de paasvakantie, want we willen eerst het effect van de vakantie op de besmettingscijfers evalueren.”

Wordt er de hele dag gefeest?

Het testevent wordt geen dagfestival. De optredens beginnen waarschijnlijk ergens in de vroege avond en het evenement zal ruim op tijd stoppen zodat iedereen voor de nachtklok weer thuis raakt.

Mag ik de dag na het testevent naar school?

Nee. Omdat er een risico bestaat dat besmette personen door de mazen van het net glippen bij het testen, zullen alle duizend deelnemers een week in quarantaine moeten. Na zeven dagen wordt een tweede PCR-test afgenomen.

Komt het testevent er 100 procent zeker?

Het Vlaamse testevent wacht nog op goedkeuring van het federale niveau. Ten vroegste op het overlegcomité van 26 maart wordt een beslissing verwacht over de uitrol van snelle zelftests. Vandaag mogen die in ons land immers enkel nog door verpleegkundigen worden afgenomen. Op federaal niveau werd dan ook verrast gereageerd toen N-VA ministers Jambon, Weyts en Demir het event vrijdag in een gezamenlijk persbericht wereldkundig maakten.