Basisschool in Duffel in quarantaine geplaatst na coronabesmettingen

Duffel - Basisschool Kiliaan in Duffel wordt tien dagen in quarantaine geplaatst. Een aantal leerlingen en leerkrachten heeft de voorbije dagen positief getest op het coronavirus. Het gaat volgens de scholengroep om een klein aantal besmettingen, maar met een verhoogd besmettingsgevaar. De school en het lokaal bestuur nemen daarom deze preventieve maatregel, klinkt het in een persmededeling.

Concreet betekent dit dat GO! Basisschool Kiliaan vanaf maandag 15 maart tot en met maandag 22 maart sluit. Alle leerlingen en alle personeelsleden van de school moeten gedurende voormelde periode in quarantaine gaan. Van het Agentschap Zorg en Gezondheid hoeven de huisgenoten van de leerlingen en personeelsleden niet mee in quarantaine.

De komende dagen zal de school ingericht worden als testlocatie om alle leerlingen en alle personeelsleden te testen. Zo kan de verspreiding in kaart worden gebracht. De school zal afstandsonderwijs organiseren.

“De maatregelen zijn ingrijpend, maar preventief. De gezondheid primeert en op deze manier neemt de school en het lokaal bestuur haar verantwoordelijkheid op om de verspreiding van het virus verder tegen te gaan. De school hoopt daarbij op het nodige begrip. De ouders werden al in kennis gesteld”, meldt de scholengroep in een persmededeling.