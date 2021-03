Cybersecuritycentrum waarschuwt voor nakende “tsunami aan cyberaanvallen” in België

Het Centrum voor Cybersecurity (CCB) van de overheid krijgt steeds meer meldingen van incidenten bij organisaties en bedrijven die gebruikmaken van de mailserversoftware Exchange van Microsoft. In een persbericht waarschuwt het voor een mogelijke “tsunami aan cyberaanvallen” in de komende weken.

Microsoft waarschuwde begin maart dat hackers uit China misbruik maken van veiligheidslekken om in te breken in mailsystemen. Het zou ook mogelijk zijn om malware achter te laten om op lange termijn toegang te houden tot de systemen. Updates lossen het probleem op, maar gebruikers van Exchange-servers moeten die zelf installeren.

Het CCB zegt dat de kwetsbaarheid nu actief wordt uitgebuit en dat er tientallen Belgische slachtoffers zijn. Meer dan duizend servers in België kunnen slachtoffer worden. “Het is duidelijk dat deze kwetsbaarheid actief wordt uitgebuit op verschillende manieren en misschien door meerdere criminele organisaties. We staan de komende weken mogelijks voor een tsunami aan cyberaanvallen op organisaties die kwetsbaar zijn.”

Het CCB roept bedrijven en organisaties die Exchange gebruiken, op om de updates uit te voeren en hun netwerk te scannen op verdachte bewegingen. als blijkt dat er mogelijk een inbraak in de systemen is geweest, is onmiddellijk actie nodig. Indien nodig kan een ICT-partner of een externe expert soelaas bieden.