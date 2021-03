Eerste “ijsberenhotel” lokt heel wat toeristen ... en kritiek

Een hotel dat zichzelf het eerste “ijsberenhotel” ter wereld noemt, is vrijdag geopend in de buurt van de Chinese stad Harbin. Op de grootste bijzonderheid van het hotel, levende ijsberen, kwamen meteen heel wat liefhebbers én critici af.

Het hotel maakt deel uit van het Polarland-pretpark en belooft zicht op de ijsberen, de klok rond, vanuit elk van de 21 hotelkamers. “Of je nu aan het eten, slapen of spelen bent … De ijsberen houden je gezelschap”, klinkt het. Een kamer boeken kan je tot zo’n 370 euro per nacht kosten. Momenteel is het hotel al volledig volgeboekt.

De beelden die gedeeld werden door de Chinese staatsmedia en het park zelf, doen vragen rijzen bij de leefomstandigheden van de dieren. Ook al zegt woordvoerster Yang Liu dat de beelden die verspreid zijn slechts een klein deel laten zien van de werkelijkheid - en dat de dieren ook nog een buitenverblijf hebben - hebben dierenrechtenactivisten hun twijfels bij het hotel.

“IJsberen horen thuis in de noordpool, niet in de zoo, glazen aquariums en al zeker niet in hotels”, klinkt het bij Jason Baker van PETA. “IJsberen kunnen tot 18 uur per dag actief zijn in de natuur en duizenden kilometers op een dag afleggen.” Verschillende organisaties zijn bezorgd om het welzijn van de dieren, door de constante aanwezigheid van mensen, geluid en licht.