Dokter Fauci waarschuwt Amerikanen: “Laat ons niet dezelfde fouten als Europa maken”

Anthony Fauci, de expert besmettelijke ziekten van de Amerikaanse regering, heeft zijn land zondag gewaarschuwd voor een nieuwe golf besmettingen met het coronavirus als de voorzorgsmaatregelen ingetrokken zouden worden. Hij verwees naar de stijging in het aantal besmettingen in Europa als een pad dat de VS moeten vermijden.

Het aantal besmettingen in de VS zakte de afgelopen weken, maar blijft nu stabiel op een plateau van 60.000 gevallen per dag, aldus Fauci. Die situatie maakt dat de VS erg kwetsbaar zijn voor een nieuwe opstoot van het virus, waarschuwde hij. “Dat is precies wat er is gebeurd in Europa: ook zij zagen een afname, kwamen op een plateau uit, en trokken sommige maatregelen in”, aldus Fauci. Hij verwees naar versoepelingen in sommige landen, zoals de heropening van restaurants. “We kunnen dat vermijden als we mensen blijven vaccineren en meer en meer bescherming krijgen, zonder plots maatregelen in te trekken.”

Verschillende staten zijn gestart met het versoepelen van de mondmaskerplicht, of zullen dat binnenkort doen. Intussen zijn ook beperkingen voor restaurants en winkels versoepeld of zelfs volledig geschrapt in sommige staten.

De Amerikaanse vaccinatiecampagne gaat snel vooruit in vergelijking met die in de Europese Unie. Zaterdag alleen al werden er 3 miljoen doses toegediend. In totaal staat de teller nu al op meer dan 105,7 miljoen toegediende doses, blijkt uit cijfers van het Center for Disease Control. Twintig procent van de bevolking kreeg al minstens één dosis, 11,1 procent wordt beschouwd als volledig gevaccineerd.