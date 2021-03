Lukaku helpt Inter met negentiende goal van het seizoen aan zege tegen staartploeg

Inter heeft zondag op de 27e speeldag van de Italiaanse Serie A een nipte 1-2 zege behaald op het veld van laagvlieger Torino. Romelu Lukaku eiste weer een hoofdrol op met een doelpunt bij het team uit Milaan, dat ruim aan kop blijft.

De ploeg van Lukaku had 45 minuten lang moeite om het verdedigende blok van Torino te ontwrichten. Vandaar ook de ruststand: 0-0. Veel beterschap was er in de tweede helft ook niet te zien, en dat zorgde vooral voor veel frustratie bij Inter-coach Antonio Conte.

Na 61 minuten was het moment van Romelu Lukaku eindelijk aangebroken. Onze landgenoot probeerde in de zestien Lautaro Martínez vrij te spelen die dan onderuit gelopen werd. De scheidsrechter floot zonder te twijfelen een penalty die Lukaku met gemak omzette: 0-1, en de 19e van het seizoen voor Big Rom.

?? | Romelu Lukaku scoort vanop de stip z’n 19e van het seizoen! ??????#TorinoInter pic.twitter.com/y2uiuqx0iI — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 14, 2021

Een beter voetballend Inter kreeg tien minuten later het deksel op de neus toen Sanabria de 1-1 op het bord zette na een warrige fase in de zestien van Inter. Wanneer Inter vrede leek te nemen met de 1-1 scoorde Lautaro in minuut 85 alsnog de winning goal. Een nieuwe zege dus voor Inter, wat hen een voorlopig kloofje van 9 punten met AC Milan oplevert.