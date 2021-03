Stade Rennes en Jérémy Doku winnen nipt tegen Strasbourg

In de Franse Ligue 1 speelde Rennes, werkgever van Jérémy Doku, op de 29e speeldag tegen Strasbourg.

Rennes heeft de laatste tijd veel moeite om wedstrijden te winnen en rekende dus ook op de dribbels van onze landgenoot. In een gelijkopgaande wedstrijd had Rennes genoeg aan een doelpunt van middenvelder Brian Bourigeaud (25.) om de zege te pakken tegen Strasbourg (1-0). Jérémy Doku werd enkele minuten voor tijd naar de kant gehaald. Ondanks de zege blijft Rennes (41 ptn) op een magere 8e plaats staan in de Franse competitie.