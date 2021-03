Kinderen van prins William schrijven ontroerende briefjes aan ‘Oma Diana’: “Ik denk aan jou. Papa mist jou”

De kinderen van de Britse kroonprins William hebben ontroerende briefjes geschreven aan hun overleden grootmoeder, prinses Diana. Dat deden ze ter ere van Moederdag in het Verenigd Koninkrijk.

Prins George, met zijn 7 het oudste kleinkind van Diana en Charles, schreef “Liefste oma Diana. Gelukkige Moederdag. Ik hou heel veel van jou en denk altijd aan jou. Veel liefs van George.” Aan de andere kant van de kaart had hij een landschap getekend.

Foto: Kensington Royal Instagram

Prins Charlotte (5) schreef bij haar tekening van een hart, vergezeld van stickers van vlinders en een tekenfilmmuisje, dan weer ‘Liefste Oma Diana. Ik denk aan jou op Moederdag. Ik hou erg veel van jou. Papa mist jou. Veel liefs Charlotte. xxxxxxxxx”.

Foto: Kensington Royal Instagram

De tweejarige Louis hield het kort en krachtig: hij schreef zijn naam bij een hart in vingerverf.

Foto: Kensington Royal Instagram

De kaartjes van de kinderen werden verspreid op de sociale media van hun ouders. Daarbij stond de boodschap dat “Moederdag dit jaar opnieuw anders zal zijn. Velen onder ons zullen gescheiden zijn van hun geliefden, maar we kijken uit naar het moment in de niet zo verre toekomst wanneer we onze moeders opnieuw een knuffel zullen kunnen geven. Maar zij die rouwen om een geliefde zullen het vandaag misschien extra moeilijk hebben. George, Charlotte en Louis maken elk jaar kaartjes om hun Oma Diana te herdenken, voor William. Hoe het ook zij, we denken aan jullie op deze Moederdag.”

Prinses Diana kwam om het leven bij een fatale crash in Parijs in 1997.