Exitpolls wijzen op nederlaag voor christendemocraten van Merkel in twee Duitse deelstaten

De christendemocratische partij van Duits bondskanselier Angela Merkel heeft een verkiezingsnederlaag geleden in twee Duitse deelstaten. Dat blijkt uit een exitpoll van de openbare omroepen ARD en ZDF.

In de staat Baden-Württemberg liggen de Groenen van minister-president Winfried Kretschmann ver op kop. In Reinland-Palts zouden de sociaaldemocraten van minister-president Malu Dreyer de grootste worden, aldus gegevens van ARD en ZDF. De CDU van Merkel leed in beide deelstaten duidelijke verliezen.

Dit jaar staan er zes deelstaatverkiezingen gepland in Duitsland, en in het najaar volgen de verkiezingen voor de Bondsdag.