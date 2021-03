Relschoppers in Luik “waren georganiseerd”, politie gaat strategie herzien

De relschoppers zaterdag in Luik waren georganiseerd en er moet een nieuwe strategie bedacht worden om dit soort zaken op te sporen. Dat zegden de korpschef van de politie van Luik, Christian Beaupère, en de burgemeester van Luik, Willy Demeyer (PS), zondag.

Volgens korpschef Beaupère ging het dus om een georganiseerde en geplande actie. “We stelden een mate van organisatie vast, want ze verschenen plotseling, in enkele minuten. Ook op de manier waarop ze tewerkgingen, zagen we dat ze niet aan hun proefstuk toe waren. Die twee- à driehonderd personen zijn niet alleen Luikenaars, er zaten Brusselaars tussen en mensen uit de omgeving van Luik”, zei hij op een persconferentie.

Burgemeester Demeyer zei dat zal moeten nagedacht worden hoe dit soort acties opgespoord kunnen worden en hoe erop geanticipeerd kan worden op sociale media. “We moeten ons aan de situatie aanpassen, vooral met de sociale media.”

Bodycams

Een ander fenomeen dat steeds vaker opduikt, is dat beelden van interventies van politie publiek gemaakt worden. Om die reden zijn al enkele honderden bodycams besteld, en de interventieploegen van politiezone Luik zouden er de komende weken mee uitgerust worden. Die kleine camera’s maken het mogelijk dat interventies achteraf bekeken en beluisterd worden, iets waar zowel burgers als politie voordeel uit zouden halen.

Demeyer wil zich ook op een andere manier aanpassen. “Als video’s van interventies gepubliceerd worden op sociale media zit de politie in een nadelige positie, want ze kunnen niet praten over de zaak wegens het onderzoeksgeheim. We gaan de politie daarom beter vormen”, zei de burgemeester. Hij wil dat politie beter weet hoe te reageren als iemand een interventie filmt.