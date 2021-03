Cafés op Leuvense Oude Markt stellen heropening van terrassen op 1 april in vraag: “Willen geen vergiftigd geschenk”

Leuven - “De ‘buitenhoreca’ openen op 1 april is niet zo simpel als het lijkt”. Bart De Wever en Jan Jambon (N-VA) hadden dat voorstel zondag gelanceerd, maar volgens Erik De Rop, café-uitbater en voorzitter van de vzw Oude Markt, moeten er eerst enkele vragen beantwoord worden. “We willen geen vergiftigd geschenk.”

De eerste vraag die De Rop zich stelt, is of de virologische omstandigheden wel juist zijn. “We willen absoluut een jojo-effect vermijden. Op 1 april openen om op 1 mei weer te sluiten, zou voor veel zaken de doodsteek betekenen”, zegt de Leuvense café-uitbater.

Bovendien vraagt hij zich af wat er zou gebeuren met het Vlaamse tegemoetkomingsmechanisme als zaken opnieuw gedeeltelijk openen. Via dat mechanisme kunnen ondernemers die zwaar lijden onder hun sluiting tien procent van hun omzet als steunmaatregel terugkrijgen. Voor de maanden maart en april was er zelfs een verhoging tot vijftien procent aangekondigd. “Zouden zaken kunnen kiezen of ze openen? En wat met cafés zonder terras, krijgen die nog ondersteuning?”, vraagt De Rop zich af.

Ten slotte hoopt De Rop ook nog dat de avondklok zo snel mogelijk afgeschaft wordt. “Geef de horeca en haar klanten dat vertrouwen.” Als dat niet kan, zou een later ingaan van de avondklok al een goede ingreep zijn, zegt hij. “Cafés zouden zo nog een pak rendabeler zijn, maar ook restaurants zouden dan in het weekend twee volledige eetshifts kunnen draaien.”