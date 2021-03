Adnan Januzaj en Real Sociedad dreigt aansluiting met top vier te verliezen na nederlaag bij Granada

In Spanje ging Adnan Januzaj samen met Real Sociedad op zoek naar de drie punten bij Europa League-revelatie Granada. Daar slaagde hij niet in: Sociedad ging met 1-0 verliezen.

Sociedad moest winnen als het enigszins zicht wilde houden op de top vier. In een evenwichtige wedstrijd viel het enige doelpunt in minuut 51. Granada-speler Sanchez scoorda na een assist van Víctor Díaz. Een matige Adnan Januzaj werd na 63 minuten al naar de kant gehaald. Problemen dus voor Sociedad, dat de hete adem van eerste achtervolger Betis al in de nek voelt.