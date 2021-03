Bas Dost maakt rentree in selectie Club Brugge voor ‘Slag om Vlaanderen’ tegen AA Gent

Club Brugge kan opnieuw rekenen op winteraankoop Bas Dost. De Nederlandse spits viel tegen Dinamo Kiev uit met een hamstringblessure en ontbrak daardoor in de vorige drie wedstrijden tegen Standard (beker), Zulte Waregem en Charleroi. Intussen heeft Dost de trainingen al enkele dagen hervat: voor de ‘Slag om Vlaanderen’ tegen AA Gent is hij weer in de selectie opgenomen.