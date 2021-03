Lommel springt over Westerlo naar derde plaats na zege in onderling duel

Lommel heeft zondag Westerlo met 1-0 verslagen op de 23e speeldag in de 1B Pro League. De Limburgers springen zo over de Kemphanen naar de derde plaats.

Marlos Moreno Durán maakte in de 84e minuut de enige goal van de wedstrijd. De huurling van Manchester City kapte mooi naar binnen en trapte met links de bal hard tegen de netten.

Zaterdag verzekerde Union zich met een 2-1 zege tegen RWDM van de titel in 1B en de bijhorende promotie. De tweede in de stand speelt op het einde van het seizoen barragewedstrijden tegen de voorlaatste van de Jupiler Pro League, met als inzet promotie naar de hoogste afdeling. Seraing, dat om 20u nog tegen rode lantaarn Club NXT speelt, is tweede met 39 punten. Lommel volgt met 37 punten op de derde plaats. Westerlo is vierde met 36 punten. Na dit weekend staan er nog vijf speeldagen op het programma.