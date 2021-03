Voor het eerst twee vrouwen in bestuur Hamas

Er doen voor het eerst twee vrouwen hun intrede in het politieke bureau van Hamas. Dat heeft de Palestijnse islamistische beweging die de Gazastrook bestuurt, zondag bekendgemaakt.

Hamas kondigde eerder al aan dat Yahya Sinwar voor vier jaar werd herverkozen als leider van het politbureau. Nu heeft de beweging ook de namen van de andere leden van het politiek bureau bekendgemaakt. Onder hen de vrouwen Jamila Shanti en Fatima Shurrab.

Shurrab had recht op een zetel in het machtige orgaan van de beweging als voorzitter van de Commissie van vrouwen. Shanti is dan weer de eerste verkozen vrouw in het bureau, zo meldt de beweging in een mededeling na de interne verkiezingen.