Gewonde bij brand in Anderlecht

Brussel / Anderlecht - In Anderlecht heeft zondagavond een brand gewoed op de zolder van een huis van drie verdiepingen. Een bewoner werd ter plaatse verzorgd door de opgeroepen MUG-arts. Dat zegt de Brusselse brandweer.

De brandweer werd kort na 18 uur verwittigd over de brand in de Onderwijsstraat. De rook was van ver zichtbaar. Een dertigtal brandweerlieden konden verhinderen dat het vuur oversloeg naar aanpalende woningen.

Het huis is tijdelijk onbewoonbaar. Vier gezinnen moeten daardoor elders onderdak vinden. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid.