Grote ontgoocheling voor Vincent Kompany, John van den Brom in de wolken: “Dat dit ons hier lukt, doet me wel iets”

John van den Brom was na de kwalificatie van de bekerfinale in de zevende hemel. Zijn ploeg Racing Genk dwong die kwalificatie immers af op het veld van zijn ex-club Anderlecht, waar Vincent Kompany ontgoocheld reageerde. “We hebben eigenlijk weinig weggegeven, behalve op de momenten waarop we het echt hebben weggegeven”, zei de trainer van paars-wit.

John van den Brom: “Dit doet me wel iets”

“Als je 0-2 voorkomt op Anderlecht en ze maken de aansluitingstreffer, en je moet dan nog zo’n 25 minuten met een man minder verder, dan weet je dat het op de fysiek zal aankomen. Ik heb de jongens steeds gezegd dat ze er fysiek goed voor staan en dat hebben ze vanavond weer getoond”, vertelde een blije John van den Brom bij Eleven Sports. “Ik zeg niet dat we daardoor gewonnen hebben, we hebben gewonnen door vanaf het begin het initiatief te nemen. Zoals we graag wilden. Dat resulteert in een mooie eerste goal. En een ‘lucky’ tweede goal, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Maar we komen daar wel, en dan zie je dat we een heel goed team hebben.”

“Die finale halen is een absolute teamprestatie, dat was ook waar we voor gekomen waren. We wisten dat je tegen Anderlecht strijd moet leveren, en dat hebben we gedaan”, zei de Genk-coach.“Dat Bryan (Heynen, nvdr.) zich excuseert? Ja, dat is mooi. Bryan maakt een fout waardoor Lucumi aan de noodrem moet trekken. Ik heb de fase nog niet gezien, maar ik ga ervan uit dat de rode kaart terecht was. Dat is ook inherent aan voetbal. Maar de trots overheerst. We verloren twee keer tegen Anderlecht, en de belangrijkste wedstrijd winnen we. Ons doel was opnieuw naar Brussel te mogen voor de finale. Daar hebben we naartoe geleefd vanuit een goede teamgeest. Dan is het heel mooi dat je dat bereikt.”

Dat Genk zich net kwalificeerde op het veld van Van den Broms ex-ploeg, deed de Nederlander wel wat. “Als je ergens een finale wil halen, dan liefst hier in Anderlecht. Ik zal altijd veel respect blijven hebben voor Anderlecht, ik heb ook veel respect voor Vincent Kompany. Maar wij zijn superblij dat we ten koste van hen naar de finale gaan. Toen we vanmiddag weggingen uit het hotel, zei de manager ‘coach, we zien u eind april’. Bij deze gaat dat lukken. Het is een mooie avond”, sloot Van den Brom af.

Vincent Kompany: “Paar momenten deden ons de das om”

Waar er in het Limburgse kamp gevierd werd, was de teleurstelling bij de thuisploeg groot. “De jongens zijn ontgoocheld”, vertelde coach Vincent Kompany. “Uiteraard hadden we zelf ook genoeg kansen en momenten om het verschil te maken, in een wedstrijd waarin we eigenlijk weinig hebben weggegeven. Behalve op de momenten waarop we het echt hebben weggegeven. Veel kansen van Genk kwamen op afstandsschoten die niet echt gevaarlijk waren. We konden toch wel een ploeg met veel offensief geweld dwingen tot een minimumaantal kansen. Maar bij de twee doelpunten die ze scoren, moeten we niet naar hen kijken.”

“We speelden tegen een sterke ploeg. Op basis van de kansen die we creëerden, ook open kansen, kan ik de jongens vandaag niet plotseling iets gaan verwijten. Ze hebben alles gegeven, maar het was niet goed genoeg om te winnen. We hadden ook een paar momenten die ons de das hebben omgedaan”, stelde Kompany vast.

“We hadden na de rode kaart acht spelers in de aanval en we probeerden wel een paar momenten uit te spelen, ik heb daar volgens mij ook ergens een handbal gezien”, ging de Anderlecht-trainer verder. “We waren wel in een gevaarlijke zone, zie ook die bal van Mykhaylichenko aan de tweede paal, waar er een open doel was. We waren er wel, maar konden het niet afwerken.”

“Het is allemaal relatief. Uiteraard is dit een grote ontgoocheling, en niet alleen voor mezelf. Maar voor mij is het een grotere ontgoocheling als de jongens het echt niet brengen qua intensiteit of wilskracht. En daar lag het vandaag niet aan. We hebben kansen gehad, Genk niet al te veel, maar zij winnen. Dat is voetbal”, sloot Kompany af.