CD&V wil mensen langer ondersteunen na verlies partner en overlevingspensioen aanpassen

Muzikante Hannelore Bedert zette de problematiek in de kijker toen ze vertelde over haar leven na het overlijden van haar man. Voor een pak weduwen en weduwnaars komt bovenop het verlies van een partner nog eens een pak administratieve en financiële miserie. Daar wil CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri nu komaf mee maken.

Lanjri stelt verschillende dingen voor. Zo wil ze de overgangsuitkering verlengen. Wie jonger is dan 48, krijgt een financiële overbrugging van 24 maanden als er kinderen in het spel zijn, of een overbrugging van 12 maanden voor wie kinderloos is. Lanjri wil die termijnen optrekken naar 36 maanden en 18 maanden.

Ook het overlevingspensioen wil ze bijsturen. Dat geldt voor wie ouder is en loopt onbeperkt in de tijd, maar mag je slechts beperkt combineren met werken. Wie meer verdient, verliest zijn uitkering. “We willen die bedragen van wat je kan bijverdienen optrekken”, zegt Lanjri. “Iedereen moet die keuze vrij kunnen maken, zonder te vrezen voor financiële katers. Nu stel je vast dat sommige weduwen maar twintig uur of minder gaan werken.”

En tot slot kaart Lanjri ook het probleem aan met de belastingen. Die uitkeringen gelden bruto, dus vaak komen nabestaanden in een hogere loonschaal terecht en moeten ze een pak belastingen bijbetalen. “Een koude douche”, zegt Lanjri. “Soms is het bedrag zo hoog, dat ze het niet kunnen betalen.”