Onze reporter liep mee met een van de vuilste jobs van Vlaanderen: “Urine en uitwerpselen, da’s nog zo erg niet. Lijkvocht, dat krijg je moeilijk uit het tapijt”

Bergen afval, beschimmeld eten in koelkasten en zelfs menselijke resten. Dat opruimen is een dirty job, maar iemand moet het doen. Voor Tim is geen vlek te hardnekkig, geen geur te fel. Binnenkort zie je hem op televisie schrobben in De vuilste jobs van Vlaanderen op VTM Z. Onze reporter stond hem bij tijdens een opdracht in Oostende.