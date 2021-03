Voetbaltrainer Jolan F. (25) voor rechter wegens seksueel wangedrag tegen 17 jonge voetballers

Jolan F. (25), de voormalige sportief directeur van KSV Roeselare, staat maandag in Antwerpen terecht op verdenking van aanranding en het aanzetten tot ontucht van zeventien jonge voetballers.

Jolan F. praatte zichzelf als jeugdtrainer binnen bij voetbalclubs in het Antwerpse, hoewel zijn kennis van de sport beperkt bleek. Vanaf de zomer van 2016 benaderde hij enkele van zijn spelers persoonlijk, met de belofte dat ze via hem een profcontract konden krijgen bij een grote club. In ruil eiste hij seksuele gunsten.

De feiten kwamen aan het licht toen de familie van één voetballer in juni 2020 een klacht indiende, nadat ze Whatsapp-berichten hadden gelezen die Jolan F. naar de jongen had gestuurd. Uit het onderzoek blijkt dat de Antwerpenaar, die zich later ook de titel van sportief directeur aanmat, in totaal zeventien jongens zou hebben benaderd.

Hij wordt verdacht van aanranding van de eerbaarheid van een jongen die amper 14 jaar was, van drie 17-jarige voetballers, én van de seksuele belaging van twee volwassen spelers. Daarnaast wordt hij verdacht van cyberlokking van elf spelers tussen 14 en 17 jaar, en online grooming van nog een 14-jarige jongen.

Jolan F. verschijnt op zijn proces aangehouden met een enkelband.