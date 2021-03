Historisch slechte resultaten in de verkiezingen in de deelstaten Rijnland-Palts en Baden-Württemberg verdiepen de vertwijfeling bij de partij van Angela Merkel. Het is een slecht teken, zes maanden voor de nationale verkiezingen.

Nog nooit deed de CDU het zo slecht in deelstaatverkiezingen in zuidwest-Duitsland. Zowel in ­Baden-Württemberg als in Rijnland-Palts verloor de christen­democratische regeringspartij volgens exitpolls ...