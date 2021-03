Onfortuinlijke Matt Miazga na own goal: “Heb de schuld op mij genomen in kleedkamer”

Met een owngoal ontnam Matt Miazga Anderlecht de hoop op de bekerfinale. De Amerikaan mikte een voorzet van Bongonda ongelukkig in eigen doel. “We zijn allemaal ongelofelijk ontgoocheld en ik persoonlijk nog iets meer”, vertelde hij na afloop.

”Ik heb natuurlijk een aandeel in deze nederlaag met een grote fout, maar het is fijn dat iedereen achter mij blijft staan. Ik heb achteraf in de kleedkamer de schuld op mij genomen, maar iedereen zei me dat we allemaal samen verantwoordelijk zijn.”

De druk om Play-off 1 te halen is na de bekeruitschakeling alleen maar groter geworden in Anderlecht. Dat beseft ook Miazga. ”Natuurlijk is er druk. Anderlecht hoort absoluut in Europa thuis”, besloot de Amerikaan. Het moet wel gezegd: Miazga had het lef om ondanks zijn owngoal naar de perszaal af te zakken na afloop. Andere Anderlecht-spelers hebben we daar niet gezien.