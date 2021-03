Met Bas Dost op zoek naar revanche: hoe Club Brugge wil vechten tegen de wet van de remmende voorsprong

Na de uitschuiver in Charleroi probeert Club Brugge orde op zaken te stellen in Gent. Met Bas Dost in de ploeg wil blauw-zwart revanche voor de ploeg die de landskampioen een laatste nederlaag in de competitie aansmeerde. De kampioen in spe zoekt nieuwe doelen om de wet van de remmende voorsprong te weerstaan.