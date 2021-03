Gijzeling kent dodelijke afloop in Franse Moezel

In de Franse Moezelstreek is een gijzeling fataal afgelopen. Een mogelijk gewapende man hield in een woning in Folschviller, zo’n 50 kilometer van Metz, zijn ex-partner gegijzeld en eiste dat het koppel weer bij elkaar kwam. Toen de politie na enkele uren de woning binnenviel, troffen ze zowel de gijzelaar als de gijzelnemer dood aan.

Vermoed wordt dat de in 1963 geboren dader zijn ex doodde en vervolgens de hand sloeg aan zichzelf.

De man han eerder nog “de kinderen van het koppel laten vertrekken” en “het zijn zij die alarm hebben geslagen”, verklaarde de procureur. Volgens de kinderen, van wie de leeftijd niet gekend is, was hun vader waarschijnlijk in het bezit van een vuurwapen. De regionale krant Le Républicain Lorrain meldt onder aanhaling van de burgemeester van Folschviller, Didier Zimny, dat het slachtoffer voor de gemeente werkte. “Het paar was sinds enkele jaren gescheiden”, aldus de burgemeester.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.