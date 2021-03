Groenen winnen in Baden-Württemberg, SPD in Rijnland-Palts (voorlopige resultaten)

Bij de verkiezingen in twee Duitse deelstaten hebben de Groenen van minister-president Winfried Kretschmann de stembusslag in de staat Baden-Württemberg duidelijk gewonnen. Volgens voorlopige maar officiële resultaten komen ze uit op 32,6 procent. De christendemocratische CDU van Duits bondskanselier Angela Merkel moet het stellen met slechts 24,1 procent.

In het naburige Rijnland-Palts haalt CDU wel nog 27,7 procent, maar dat is aanzienlijk minder dan de sociaaldemocratische SPD van minister-president Malu Dreyer. Die partij ligt op kop met 35,7 procent van de stemmen. De Groenen scoren 9,3 procent, gevolgd door de rechts-populistische AfD met 8,3 procent.

De verkiezingen in beide Duitse deelstaten zijn de start van het zogeheten ‘Superwahljahr 2021’ (superverkiezingsjaar) en gelden als een belangrijke stemmingstest. Dit jaar staan zes deelstaatverkiezingen gepland in Duitsland, en in het najaar volgen de verkiezingen voor de Bondsdag (het parlement).

