Woonmaatschappijen zitten op 845 miljoen euro slapend kapitaal

In 2019 hebben de 90 sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen samen 51 miljoen euro winst gemaakt. Ze zagen hun bankrekeningen ook aandikken tot 845 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekeningen die Open VLD-fractieleider in de provincieraad Frederick Vandeput heeft doorgelicht, schrijft Het Belang van Limburg maandag.