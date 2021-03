Vandaag starten vaccinaties voor algemene bevolking: zo zal het systeem met reservelijst werken

Het is zover: vanaf vandaag is de algemene bevolking aan de beurt in de vaccinatiecampagne. De 65-plussers komen nu eerst aan de beurt.

LEES OOK. Elke Vlaming tegen 11 juli zijn eerste prik? Bekijk hier op welke dagen jij je vaccin kan krijgen

Om in de vaccinatiecentra geen enkel spuitje verloren te laten gaan, moet binnen twee weken een systeem op poten staan waarbij mensen zichzelf zullen kunnen inschrijven om zich versneld te laten vaccineren als er vaccins op overschot zijn in een vaccinatiecentrum. Zo zal worden geprobeerd om “no shows” op te vangen: mensen die zijn opgeroepen om hun prikje te komen halen, maar niet komen opdagen. Dat percentage thuisblijvers ligt op dit moment rond de 6 procent. “Dat lijkt weinig, maar als we de komende tijd naar een paar duizend vaccinaties per dag gaan in sommige centra, kom je toch aan meer dan honderd plaatsen per dag”, zegt Frank Robben, CEO van het eHealth-platform, het elektronisch platform voor het uitwisselen van medische gegevens in ons land.

De bedoeling zou zijn dat je via de computer aangeeft wanneer je de twee tot drie weken “beschikbaar” bent om binnen het uur naar het vaccinatiecentrum in uw buurt te komen. Alleen als er andere mensen niet zijn komen opdagen, word je dan opgebeld of gecontacteerd met de melding dat er een plekje vrij is. Lukt het je niet om te komen, blijf je op de gewone datum staan waarop je normaal je uitnodiging zou krijgen. Op dit moment kiest elk vaccinatiecentrum nog “vrij” wat er met de restjes wordt gedaan. Dat zou binnen twee weken dus gestroomlijnder en duidelijker moeten verlopen.

Belangrijk: het systeem laat je niet “voorspringen”. Een 25-jarige kan dus niet de plek van een 65-plusser innemen. Je kan je alleen binnen je eigen groep opgeven op de inschrijvingslijst: eerst komen de 65-plussers aan de beurt, dan de mensen met onderliggende gezondheidsproblemen, dan mensen met essentiële beroepen (dat zijn enkel agenten die interventies doen), daarna de rest van de bevolking. Concreet: wie 25 is, zal een aantal momenten kunnen aangeven waarin hij zich kan vrijmaken om naar een vaccinatiecentrum te komen vanaf het moment dat de brede vaccinatie bij de mensen jonger dan 65 zonder onderliggende gezondheidsproblemen.

De komende periode wordt het systeem gebouwd en grondig getest. Er moet vooral voor gezorgd worden dat het ook performant blijft werken wanneer grote massa’s mensen de site raadplegen.