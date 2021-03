Nachtmerrie voor Angel Di Maria: PSG-speler gewisseld nadat gezin tijdens wedstrijd slachtoffer wordt van inbraak

Angel Di Maria belandde zondagavond even in een nachtmerrie. De Argentijn van PSG werd tijdens de competitiewedstrijd tegen Nantes gewisseld nadat bleek dat er bij hem thuis was ingebroken.

Di Maria werd in de 62ste minuut vervangen nadat sportief directeur Leonardo naar het veld was gelopen en het nieuws in het oor van trainer Mauricio Pochettino had gefluisterd. Die laatste haalde zijn speler daarop naar de kant en begeleidde hem naar de kleedkamer. Pas enkele minuten later keerde Pochettino terug in de dug-out. Di Maria zou het stadion direct hebben verlaten.

Volgens het Franse RMC werd er tijdens de wedstrijd ingebroken in het huis van Di Maria en waren er op dat moment familieleden aanwezig. Naar verluidt was er zelfs sprake van ‘extreem geweld’. Andere media meldden dat er geen gewonden zijn gevallen en dat iedereen veilig is.

Di Maria heeft een vrouw en twee dochters. Het is nog onbekend wie er zondagavond in het huis aanwezig waren. Ook ging het gerucht dat er een ontvoering had plaatsgevonden. Dat nieuws lijkt op een misverstand te berusten.

In 2015, toen Di Maria, nog bij Manchester United voetbalde, hadden inbrekers het ook al eens op zijn huis voorzien. De angst zat er bij het gezin toen zo in, dat de voetballer niet veel later besloot uit Engeland te vertrekken.

Foto: AFP

Marquinhos

Bij de ouders van Marquinhos, woonachtig in de buurt van Parijs, werd zondag eveneens ingebroken. Dat incident zou minder erg zijn geweest. De Braziliaanse verdediger werd pas na afloop van het verloren duel met Nantes op de hoogte gebracht. PSG verloor overigens met 2-1 dankzij een doelpunt van Moses Simon (ex-AA Gent).

PSG heeft een treurig verleden wat betreft inbraken. De afgelopen anderhalf jaar overkwam (ex)-spelers Sergio Rico, Thiago Silva en Eric Maxim Choupo Moting hetzelfde.

Toch verlengde Di Maria verlengde onlangs zijn contract bij Paris Saint-Germain met één seizoen tot 30 juni 2022, “met nog een optie voor een tweede jaar”. De 33-jarige aanvaller streek in 2015 neer in Parijs, nadat hij eerder aantrad voor onder meer Benfica (2007-10), Real Madrid (2010-14) en Manchester United (2014-15).

De Argentijnse international (104 caps, 20 doelpunten) was bij PSG tot dusver goed voor 99 assists. In de geschiedenis van de Parijse club deed enkel Safet Susic (103) beter. Met 87 doelpunten staat Di Maria op de achtste plaats in de lijst van meest trefzekere PSG-spelers aller tijden. Hij veroverde zestien trofeeën met PSG, waaronder vier landstitels. In 2014 won Di Maria met Real Madrid de Champions League.