Liverpool-trainer Jürgen Klopp zorgt voor paniek in Nederland: “Virgil van Dijk op het EK? Onwaarschijnlijk”

Jürgen Klopp acht het bijna uitgesloten dat Virgil van Dijk deze zomer deel uitmaakt van de Nederlandse selectie voor het EK. De Liverpool-verdediger herstelt van een kruisbandoperatie.

Bondscoach Frank de Boer hoopte nog altijd dat hij deze zomer wel een beroep op zijn steunpilaar zou kunnen doen. Van Dijk wordt over het algemeen aanzien als een van de beste verdedigers te wereld en is dus ook een belangrijke schakel bij Oranje.

Klopp ging zaterdag tijdens een ontmoeting met enkele journalisten die Liverpool van dichtbij volgen in op de situatie van zowel de Nederlander als Engels international Joe Gomez, die ook herstellende is van een zware blessure (afgescheurde achillespees).

Van Dijk is al enige tijd opnieuw buiten op de velden van Liverpool in training. Er zijn beelden naar buiten gekomen waarop de sterspeler van de Engelse kampioen tempoloopjes maakt en aardig op schema lijkt te liggen voor een comeback in de slotfase van de competitie. Maar Klopp, die al het hele seizoen grijze haren krijgt van defensieve problemen, gaat nu keihard op de rem staan.

“We hopen met z’n allen dat Virgil en Joe klaar zullen zijn om in de voorbereiding op het volgende seizoen weer bij ons aan te sluiten. Dat is precies waarop we onze hoop hebben gevestigd. We moeten niet vergeten dat deze twee centrale verdedigers heel serieuze blessures hebben opgelopen. Ik ben een coach die altijd verrast wil worden en open staat voor positieve verrassingen. Als iemand morgen zegt dat ze opeens volop kunnen aanhaken en kunnen meetrainen, zou dat prachtig zijn. Maar niemand hier bij Liverpool heeft me verteld dat ze ook maar in de buurt van ‘ready’ zijn. Ja, Joe is net begonnen met rennen, Virgil rent al eventjes. Maar echt, we zijn al in de zevende hemel als ze de voorbereiding van het nieuwe seizoen halen.”

Foto: EPA-EFE

Aan het EK wil Klopp niet eens denken voor Van Dijk. “Het EK is nog helemaal niet door mijn hoofd geschoten. Wanneer moet iemand in staat zijn om aan een EK deel te nemen? Moet hij dan een week van tevoren fit zijn? Op de dag dat het EK begint? Ik weet het niet hoor. Ik ben niet degene die bepaalt, maar aan de hand van de informatie die ik op dit moment heb, is het onwaarschijnlijk dat Virgil op het EK aanwezig zal zijn.”

Klopp begrijpt dat er een noodzaak is om te weten wanneer Van Dijk en Gomez weer fit zijn. “Maar we kunnen daar werkelijk niets over zeggen en dat gaan we dus ook niet doen. Er komt een moment dat ze allebei weer helemaal klaar zijn. Maar nogmaals, wij hopen dat het in de voorbereiding zal zijn voor de volgende competitie.”