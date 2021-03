Dit zijn onze grootste ergernissen in het verkeer

Afgeleid zijn door een gsm, richtingaanwijzers niet gebruiken en oversteken zonder te kijken. We ergeren ons allemaal wel eens in het verkeer. Verkeersinstituut VIAS vroeg aan 6.000 weggebruikers wat hun grootste frustraties. Dat om duidelijk te maken dat het niets met hoffelijkheid te maken heeft, maar wel met het respecteren van de verkeersregels.

Zo’n 33 procent van de bevraagde fietsers en 34 procent van de voetgangers stoort zich eraan als een autobestuurder zich laat afleiden door een GSM achter het stuur. Dat blijkt uit een bevraging van VIAS. Maar die GSM is niet de enige ergernis. Ook stilstaan of parkeren op het fietspad is bij 36 procent van de bevraagde fietsers de grootste bron van frustratie. Ze nemen niet alleen ruimte in die voorbehouden is voor fietsers, maar zorgen ervoor dat fietsers vaak onveilige manoeuvres moeten maken.

Ook het niet gebruiken van richtingaanwijzers wordt door 34 procent van de bevraagde fietsers als irritant ervaren. En net buiten de top 3 valt het zonder kijken opendoen van een geparkeerde deur (30 procent).

Zebrapad

Voor voetgangers zijn automobilisten die geen voorrang verlenen aan een zebrapad de grootste ergernis. Dat bij 35 procent van de respondenten. Daarnaast zijn auto’s die te snel rijden ook een grote bron van frustratie.

Aan de andere kant storen automobilisten zich het meest aan een fietser die zonder verlichting rijdt. Voor 4 op tien bevraagden automobilisten was dit een bron van ergernis. Daarnaast zijn ook het rijden op de rijweg wanneer er een fietspad beschikbaar is (36 procent) en voetgangers die oversteken zonder te kijken (34 procent) storende situaties voor automobilisten. Ook het negeren van een rood licht (29 procent) vinden zij ergerlijk. Of oversteken op een andere plaats dan een nabijgelegen zebrapad (28 procent).

Hoffelijkheid

Maar voor storende situaties moet er niet altijd een automobilist bij betrokken zijn, zo blijkt. Voor voetgangers zijn de grootste ergernissen fietsers die op het voetpad fietsen (26 procent), geen voorrang verlenen aan een zebrapad (25 procent) en fietsers die hun bel niet gebruiken (22 procent).

Fietsers ergeren zich op hun beurt dan weer aan voetgangers die zonder kijken de weg oversteken (23 procent), voetgangers die door het rode licht lopen (19 procent) of voetgangers die afgeleid zijn door hun GSM (17 procent.)

Volgens VIAS hebben deze ergernissen niets te maken met hoffelijkheid, maar eerder met het niet respecteren van essentiële verkeersregels. “Die regels zijn er om het verkeer voorspelbaarder en veiliger te maken”, klinkt het. “Laat ons niet vergeten dat je de weg niet inneemt, je deelt hem met al de andere weggebruikers.”