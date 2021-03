VS grootste wapenverkoper ter wereld

Meer dan een derde van de wapens die de afgelopen vijf jaar wereldwijd zijn verkocht, was afkomstig uit de Verenigde Staten. Washington is de grootste verkoper van wapens ter wereld, blijkt uit een rapport van het Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), een onafhankelijk instituut gevestigd in Zweden.

De VS waren goed voor 37 procent van de globale wapenverkoop in de periode van 2016 tot 2020. De Verenigde Staten verkochten wapens aan 96 landen. De helft van de verkopen ging naar het Midden-Oosten, aldus Sipri. De Amerikaanse wapenexport nam met 15 procent toe vergeleken met de periode 2011-2015.

De globale volumes van wapentransfers bleven stabiel tussen 2016 en 2020, met een afname van 0,5 procent vergeleken met de vijfjarige periode daarvoor. Volgens Sipri is dat op het niveau van de cijfers tijdens de Koude Oorlog.

“Het is te vroeg om te zeggen dat de periode van snelle groei in wapentransfers van de afgelopen twee decennia voorbij is”, zei Pieter Wezeman, onderzoeker bij Sipri.

Hoewel in 2020 de waarde van de globale wapentransfers met 16 procent omlaag ging, blijft Sipri voorzichtig over schommelingen in een enkel jaar. Ook wil het instituut die daling niet toeschrijven aan de pandemie.

Er waren verstoringen in de leveringsketens, dus ook in de wapenindustrie, maar de meeste bestellingen werden gedaan voor 2020. “Verschillende landen hebben erg grote deals gesloten tijdens de pandemie”, aldus Wezeman. Zo plaatsten Polen, Japan en Duitsland grote bestellingen voor gevechtsvliegtuigen in 2020.