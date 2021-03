CD&V wil mensen die partner verliezen langer steun geven

Wie vandaag zijn of haar partner verliest, heeft tot de leeftijd van 48 recht op een zogenaamde “overgangsuitkering”. CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri wil met een wetsvoorstel de duur van deze steun verlengen.

CD&V pleit ervoor om de uitkering voor mensen met kinderen te verlengen van 24 tot 36 maanden. Voor mensen zonder kinderen zou de uitkering uitgebreid worden van 12 naar 18 maanden.

Lanjri wil ook het overlevingspensioen, voor oudere partners, aanpassen. De langstlevende partner krijgt nu een weduwenpensioen dat niet beperkt is in tijd, maar slechts beperkt mag gecombineerd worden met een eigen inkomen. Lanjri wil die bedragen optrekken zodat mensen niet stoppen met werken of minder gaan werken uit vrees een te groot deel van dat pensioen te verliezen.

Tot slot wil CD&V bij de uitkering automatisch een groter deel belastingen inhouden. “Vele weduwen en weduwenaars krijgen onverwacht een koude douche in hun belastingbrief. Op die overgangsuitkering of dat overlevingspensioen worden vooraf te weinig belastingen ingehouden. Gecombineerd met het eigen inkomen belanden velen in een hogere inkomensschaal. Hierdoor moeten ze uiteindelijk een jaar later veel meer belastingen betalen”, zegt Lanjri, die daarover woensdag een vraag stelt aan de minister van Financiën.