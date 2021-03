Telenet rolt 5G uit zonder Chinezen

Telecombedrijf Telenet heeft de partners gekozen om 5G, het internet van de nieuwe generatie, uit te rollen. Het gaat om het Zweedse Ericsson en het Finse Nokia, zo kondigde Telenet maandag aan. Het Chinese bedrijf ZTE, de vaste netwerkleverancier van Telenet, is er dus niet bij. Het is de bedoeling dat het huidige mobiele netwerk “in de loop van de komende jaren” 5G-geschikt gemaakt wordt, luidt het in een persbericht.

Telenet-topman John Porter was lange tijd een koele minnaar van 5G. Terwijl concurrent Proximus op verschillende plaatsen intussen al een 5G-netwerk heeft opgestart - weliswaar in light-versie - was bij Telenet de procedure nog lopende om de partners te selecteren.

Die procedure is nu rond. Het Zweedse Ericsson, dat het mobiele netwerk van Telenet al exploiteert, zal de zendmasten van Telenet aan 5G aanpassen. En het Finse Nokia zal de apparatuur leveren voor de kern van het netwerk (”core network”). Nokia en Telenet zullen daarbij ook werken met clouddiensten van Google Cloud. Dan moet niet alle Nokia-kernapparatuur nog fysiek in de datacenters worden geplaatst.

ZTE was tot nu toe de belangrijkste netwerkleverancier van Telenet, maar het Chinese bedrijf valt dus uit de boot voor de uitrol van 5G. Telenet-topman John Porter zei eerder dat Ericsson en Nokia achterlopen op de Chinezen en duurder zijn. “In een conservatieve inschatting voor 7 jaar van 5G-uitrol, lijkt het erop dat het 250 tot 300 miljoen euro duurder zou worden” zonder ZTE, zei Porter vorige zomer.

Chinese bedrijven worden steeds vaker geweerd door westerse landen, en de Belgische overheid heeft bepaald dat dat leveranciers “met een hoog risico” geen deel mogen uitmaken van de kern van toekomstige 5G-netwerken. Het is niet meteen duidelijk of dat de reden is waarom Telenet niet met ZTE in zee gaat voor 5G.

In het persbericht geeft Telenet geen concrete informatie over de timing en de kostprijs van de uitrol van 5G. Alleen dat “het huidige mobiele netwerk in de loop van de komende jaren zal worden getransformeerd met de apparatuur van de nieuwe partners. Dit zal gradueel gebeuren, in lijn met de evoluerende klantenbehoeftes en afgestemd met beschikbaarheid van de 5G-frequenties.”