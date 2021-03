Vlaams Belang trekt kandidatuur van omstreden VAF-bestuurder Jef Elbers in na homofobe uitspraken

In samenspraak met de man zelf heeft Vlaams Belang beslist om de kandidatuur van de omstreden Jef Elbers (73) voor de raad van bestuur van het Vlaams Audiovisueel Fonds in te trekken. De man, de ex-scenarist van reeksen als Merlina en Postbus X, was in opspraak gekomen door een resem homofobe uitspraken.