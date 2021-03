De onzichtbare hand van Diego Maradona? Bal gaat tijdens Argentijnse kraker op miraculeuze wijze niet binnen

Zondagavond stond in La Bombonera de Argentijnse klassieker tussen Boca Juniors en River Plate op het programma. Het werd 1-1. Na een onwaarschijnlijk slot.

Boca, de ex-club van de betreurde Diego Maradona, kwam vlak voor rust op voorsprong dankzij een strafschopdoelpunt van Sebastian Villa. River Plate, met Matias Suarez (ex-Anderlecht) in de basis, maakte in de 67ste minuut gelijk via Agustin Palavecino. Twee minuten later viel Boca met tien, nog eens tien minuten later ook de bezoekers.

De wedstrijd leek af te stevenen op een gelijkspel, tot River in de laatste minuut een dot van een kans kreeg. Na een carambole leek de bal via Julian Alvarez in doel te botsen, maar die ging op miraculeuze wijze niet over de doellijn. Daarna deed doelman Esteban Andrada nog een wondersave op een tweede poging van River.

Het ongeloof bij de bezoekers was groot. Op sociale media ging snel de theorie rond dat Maradona er met een onzichtbare hand van God voor had gezorgd dat de bal uit doel bleef. Of was het gewoon het effect? Of misschien een oneffenheid in het veld? Wie zal het zeggen...

De beelden: