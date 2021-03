Sinds het begin van de coronapandemie ruim een jaar geleden zijn er in België meer dan tien miljoen coronatests uitgevoerd. Zestig procent daarvan werd afgenomen in Vlaanderen, zo blijkt maandag uit cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Het totale aantal afgenomen tests stond maandagochtend op 10.110.146. Ruim 6,1 miljoen tests werden afgenomen in Vlaanderen, bijna 2,7 miljoen of 26 procent in Wallonië en iets meer dan een miljoen (10 procent) in Brussel.

De voorbije week werden er elke dag gemiddeld net geen 46.000 tests afgenomen per dag. Daarvan gaf 6,5 procent een positief resultaat.

De verhouding tussen het aantal positieve tests en het totale aantal afgenomen tests lag het hoogst in maart vorig jaar. In de week van 23 tot en met 29 maart piekte de positiviteitsgraad op 32,7 procent. Nagenoeg een op de drie geteste mensen bleek toen dus inderdaad besmet te zijn met het coronavirus. Er werden toen wel veel minder tests afgenomen. Eind oktober vorig jaar was er een nieuwe piek: toen steeg de positiviteitsgraad tot 28,5 procent.