Frankrijk treurt om Alisha: meisje (14) werd in Seine gegooid door klasgenoten na ruzie over pikante foto’s

Bijna 2.500 mensen stapten zondag mee in een Witte Mars nabij Parijs om hun verdriet te delen over de dood van Alisha, een 14-jarig meisje dat door twee klasgenoten in de Seine werd gegooid en verdronk. Aan de oorsprong van het drama ligt een ruzie over enkele pikante foto’s die in de klas werden rondgestuurd. De Franse regering richt nu een commissie op die ouders beter moet uitrusten om hun kinderen bij te staan bij pesterijen.