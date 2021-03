Man confronteert oude vrouw die betwijfelt of hij op parkeerplaats voor mensen met beperking mag staan: “Ik heb maar één been!”

Een Australische man werd vorige week woedend nadat een oude vrouw hem benaderde omdat hij een parkeerkaart voor mensen met een handicap heeft. De vrouw klopte op het raam van de auto van Paniora Nukunuku en trok in twijfel of hij echt een beperking heeft. Maar daar liet de twintiger het niet bij: hij stapte uit en confronteerde de vrouw. “Ik heb maar één been en u vraagt me of die kaart de mijne is”, aldus Paniora, die alles filmde en op sociale media zette. “Is het omdat ik niet oud genoeg ben? Doe dat nooit meer!”