Gentse student die met gsm filmde in doucheruimtes krijgt celstraf met uitstel

Gent - De bewoner (25) van een studentenhome van de UGent die naaktbeelden maakte van twaalf meisjes, is maandag veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel.

De feiten gebeurden in februari 2018 in home Vermeylen in Gent. De student nam beelden met zijn gsm in de cabines van de gemeenschappelijke doucheruimtes. Hij filmde onder de cabine en werd betrapt door zijn slachtoffer. Die verwittigde de universiteit en diende een klacht in bij de politie.

De chemiestudent werd onmiddellijk de toegang tot home Vermeylen ontzegd. Na onderzoek van de gsm en computer van de student werd een hele reeks beelden gevonden. De student verklaarde dat hij al meer dan een jaar filmde in de douches.

Naaktfoto’s

De speurders konden uiteindelijk tien vrouwen uit de doucheruimtes identificeren, maar vele andere beelden konden niet met zekerheid aan slachtoffers gelinkt worden. De man moest zich ook verantwoorden voor het nemen van naaktfoto's zonder toestemming van twee slapende vrouwen.

De Gentse rechtbank veroordeelde de 25-jarige man maandag tot twee jaar cel met uitstel. Hij moet bovendien zijn begeleiding voor zijn psychoseksuele problematiek voortzetten en moet zijn partners ervan op de hoogte stellen. Hij mag geen contact hebben met minderjarigen en moet zijn slachtoffers vergoeden. Voor de meeste meisjes gaat het om een schadevergoeding van 1.500 euro.

De universiteit had na een tuchtonderzoek ook een tuchtsanctie opgelegd en de beklaagde geschorst als student tijdens het academiejaar 2018-2019. Het jaar erna kon hij wel zijn masterproef afwerken en afstuderen.

LEES OOK: Student (25) filmt twaalf vrouwen onder de douche in studentenhome: “Veilig voelen we ons sindsdien niet meer”