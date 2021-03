Reumamedicatie dan toch niet werkzaam tegen Covid-19

Reumamedicatie is dan toch niet werkzaam tegen Covid-19. Wetenschappers hebben ruim een jaar in kaart gebracht of de bestaande geneesmiddelen ook de gevolgen van een besmetting met het coronavirus kunnen beperken, nadat experimenten hoopvolle resultaten hadden opgeleverd. Maar er lijkt geen positief effect op de genezing, de duur van de ziekenhuisopname of de overlevingskans.

Tijdens de eerste golf van Covid-19 zagen artsen overdreven afweerreacties in de longen van patiënten met een ernstig ziekteverloop. “We vonden stoffen in hun bloed die ook bij reumapatiënten de gewrichten doen ontsteken”, legt longarts Bart Lambrecht van het UZ Gent en VIB-UGent uit.

Er waren al geneesmiddelen beschikbaar om die ontstekingsstoffen of cytokines bij reuma af te remmen: tocilizumab, siltuximab en anakinra. In ons land werd een studie opgestart waaraan 342 gehospitaliseerde Covid-19-patiënten deelnamen in 16 Belgische ziekenhuizen.

Maar dat onderzoek leverde niet de verhoopte resultaten op en trekt het gebruik van reumamedicatie zelfs in twijfel. “De behandeling had geen enkel effect op de snelheid waarmee ze beter werden, zelfs niet bij de meest zieke patiënten”, zegt Lambrecht. “Ze werden even vaak opgenomen op de afdeling intensieve zorg, bleven even lang afhankelijk van zuurstof en kunstmatige beademing, en hun overlevingskans verbeterde niet.”

Gelijkaardig onderzoek in het buitenland geeft wisselende resultaten. Twee studies gaven aan dat het reumamedicijn tocilizumab het sterftecijfer doet dalen en het verblijf op intensieve zorg verkort. Zes eerdere gerandomiseerde studies toonden daarentegen aan dat reumamedicatie niet werkt.

Die conclusie wordt nu bevestigd door de Belgische COV-AID-studie.