Toch weer slecht nieuws? Eden Hazard traint opnieuw niet mee bij Real Madrid

Geen Eden Hazard op training bij Real Madrid en dat één dag voor de Champions League-wedstrijd tegen Atalanta.

De Rode Duivel zat afgelopen weekend voor het eerst sinds lang opnieuw in de selectie bij Los Blancos en viel tijdens de competitiewedstrijd tegen Elche na 74 minuten in voor Vinicius Jr.

Maar maandag was er opnieuw geen spoor van Hazard tijdens de groepstraining van Real. En dat één dag voor de wedstrijd in de 1/8ste finales van de Champions League met Atalanta, dat in Italië met 0-1 verloor van Real. De reden voor de afwezigheid van de Rode Duivel is voorlopig niet gekend.

↪️ His presence against Atalanta is up in the air. @JLSanchez78 #rmalive — Madrid Zone (@theMadridZone) March 15, 2021

Blessures

Hazard was tot voor kort out sinds 3 februari met een spierblessure. Op dat moment was hij pas een goeie maand terug van een andere spierblessure. Voordien was hij ook het slachtoffer van een Covid-besmetting, nog een spierblessure én een enkeleuvel, waardoor hij de competitiestart miste. In La Liga kwam hij tot nu toe slechts negen keer in actie. Nooit bleek hij echter in staat tot een volledige wedstrijd. De laatste keer dat Hazard niet vervangen werd, dateert al van november 2019.

Foto: ISOPIX

Voor bondscoach Roberto Martinez was de terugkeer van Hazard goed nieuws. Het EK start binnen drie maanden en over twee weken speelt de nationale ploeg de eerste kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022, tegen Wales, Tsjechië en Wit-Rusland.