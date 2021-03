Lijnbus crasht in gracht: chauffeur in shock, passagier lichtgewond

Torhout / Kortemark - Bij een zwaar ongeval is een bus van De Lijn deze ochtend om 10 uur in de gracht terechtgekomen langs de Kortemarkstraat in Torhout. De enige passagier op de bus raakte lichtgewond. De chauffeur was niet gewond maar wel in shock. De materiële schade is groot. De bus is vernield en een elektriciteitspaal knakte af.

Het ongeval gebeurde rond 10 uur toen de Lijnbus komende van Kortemark op de Kortemarkstraat richting Torhout reed. Vlak voor het binnenrijden van de bebouwde kom van Torhout ging het verkeerd. De Lijnbus ging rechts van de weg af. Op dat stuk grenst de weg onmiddellijk aan de gracht, er is geen tussenstrook. De chauffeur probeerde nog te corrigeren maar de Lijnbus doorploegde een flink stuk van de gracht en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een boom. De snelheid van de Lijnbus was dan al danig verminderd zodat het bij een kleine botsing met de boom bleef. Wel stond aan de andere zijde van de gracht een elektriciteitspaal. Die knakte volledig af en belandde in de akker naast de gracht. Ook de elektriciteitskabels knapten daarbij af. De brandweerposten van Torhout en Gistel werden opgeroepen om passagiers te bevrijden.

“Bij onze aankomst was iedereen al uit de Lijnbus”, zegt majoor Frank Vanhixe van post Gistel. ”De chauffeur had zichzelf net als de enige passagier kunnen bevrijden uit de bus. De chauffeur bleef ongedeerd maar de passagier, die vermoedelijk in het midden van de bus zat, liep door de klap wat verwondingen op. Het gaat eerder om lichte verwondingen. Wij blijven nog ter plaatse om de signalisatie te voorzien tot de bus getakeld is. Dat zal vermoedelijk nog een tijd duren. Daarna wachten we nop de komst van Fluvius aangezien afgeknapte stroomkabels over de grond liggen.”

Verstrooid

De chauffeur van de Lijnbus raakte dus niet gewond maar was danig onder de indruk van het ongeval. Hij verkeerde in shock. “Het gebeurde erg snel”, zegt de man. ”Het ging om een klein moment van verstrooidheid. Ik was er even met mijn gedachten niet bij nadat ik enkele dagen geleden slecht nieuws te horen kreeg in mijn privé. Voor ik het wist belandden de wielen naast de weg.”

De chauffeur prijst zich wel gelukkig dat de menselijke tol beperkt blijft. De Lijnbus wordt getakeld en liep wellicht onherstelbare schade op. De zijkant vooraan is net als de flank van de bus vernield door de klap met de elektriciteitspaal. Door het ongeval is er tijdelijk eenrichtingsverkeer in de Kortemarkstraat. Wie van Kortemark komt en richting Torhout wil rijden moest omrijden. Wellicht zal de straat tijdens de takelwerken nog volledig afgesloten worden.