Belgische voetbalbond lanceert nieuwe app, waarmee fans “eenvoudiger” tickets kunnen kopen voor Rode Duivels

De Koninklijke Belgische Voetbalbond, Voetbal Vlaanderen en ACFF lanceren de nieuwe RBFA-app, hét digitale voetbalportaal voor elke liefhebber van het Belgische voetbal. Via de app zitten de trouwe fans van onze nationale elftallen op de eerste rij bij alle persconferenties en krijgen ze exclusieve beelden van achter de schermen én extra interviews met spelers, speelsters en stafleden. Als kers op de taart zal iedereen via de RBFA-app ook opnieuw zijn favoriete amateur- of jeugdspeler op de voet kunnen volgen en in één beweging tickets kunnen kopen voor de wedstrijden van de Rode Duivels, de Red Flames en andere nationale teams.

“Wie houdt van het Belgische voetbal, downloadt vanaf vandaag maar beter de gloednieuwe RBFA-app van de Voetbalbond op de smartphone via de Apple App Store of Google Play Store”, klinkt het in een persbericht. De applicatie moet het digitale portaal worden die elke amateurvoetballer en fan van de nationale ploegen op zijn of haar wenken bedient, bijvoorbeeld op vlak van exclusieve content, statistieken of tickets.

“In december 2020 hebben we eerder al de BBF-app in een nieuw kleedje gestoken, maar vandaag nemen we de volgende stap met de lancering van de RBFA-app”, aldus Manu Leroy, Marketing and Communications Director van de KBVB. “Via de app zullen onze trouwe fans op de voet het reilen en zeilen kunnen volgen van onze nationale ploegen: nieuws, exclusieve videocontent en livestreaming van persconferenties en wedstrijden van onze nationale jeugdploegen. Het is een enorme digitale stap vooruit, ook al is dit nog maar het begin! In de komende maanden zullen we blijven innoveren en nog meer features toevoegen.”

Op vrijdag 19 maart zal elke voetballiefhebber in ons land via de app voor het eerst live de selectie voor het drieluik van de Rode Duivels tegen Wales, Tsjechië en Wit-Rusland meekrijgen van bondscoach Roberto Martinez.

Foto: BELGA

Behind-the-scenes

Wat fans vroeger al via de sociale mediakanalen van de KBVB dankzij de digitale duizendpoten van het communicatieteam konden volgen, zullen de fans voortaan nog uitgebreider in beeld, geluid en tekst te zien en te lezen krijgen via de RBFA-app. Zo worden spelers en speelsters op de voet gevolgd voor, tijdens en na hun wedstrijden, maar ook tijdens hun stages en de voorbereiding van grote toernooien. Daarnaast wil de voetbalbond via de applicatie binnenkort de fans nog meer betrekken bij de wedstrijden van de nationale ploegen via polls, quizzes en pronostieken.

Belangrijk voor de fans is ook de mogelijkheid om via de nieuwe app tickets te bestellen voor de wedstrijden van de Rode Duivels, de Red Flames en de andere nationale elftallen. Die tickets kunnen ze digitaal bewaren in de applicatie. Tickets uitprinten hoeft dus niet langer.

Wie de RBFA-app wil downloaden en ontdekken, kan terecht op www.rbfa.be/app, de Apple App Store of Google Play Store.