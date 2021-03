Dit moet u naast titel van Union nog weten van 1B: een doorprikt sprookje, jonge goalgetters en nóg een traditieclub die naar 1A kan

Union kampioen en naar 1A, dat heeft u waarschijnlijk meegekregen. Maar wat moeten we nog weten of onthouden van 1B? Dat er mogelijk naast Union nog een traditieclub promoveert, dat al zo goed als vastligt wie de degradant is - maar nog niet of die ook daadwerkelijk degradeert - en dat er een aantal jonge doelpuntenmakers zijn opgestaan. Waarvan eentje zelfs de jongste ooit in ons profvoetbal, tot frustratie van sommige andere clubs.