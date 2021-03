Michael Verrips zag af na transfersoap bij KV Mechelen: “Ik piste naast de pot en zat volledig in de put”

Michael Verrips dwong in het seizoen 2018/2019 nog wel de promotie af met KV Mechelen en hij won bovendien de Croky Cup, maar de 24-jarige doelman liet in een interview met Voetbal International zijn licht schijnen op zijn moeizame periode na het prachtseizoen in Mechelen. Contractproblemen zorgden ervoor dat zijn transfer naar Sheffield niet liep zoals gepland.

Alles leek op de laatste dag van de transferperiode in kannen en kruiken: Verrips werd op de sociale media van Sheffield aangekondigd als nieuwe (tweede) doelman. Na de matchfixing-zaak van KV Mechelen stelde de doelman immers dat hij transfervrij was. Een dag later kwam KV Mechelen met een statement: het ging niet akkoord met die transfervrije status en klopte aan bij de FIFA.

De transfersoap was een serieuze domper voor Verrips. “Ik had met Sheffield afgesproken dat ik zou beginnen als tweede keeper. Ik zou wel alle wedstrijden in de FA Cup en de League Cup spelen. Ook zou ik beide competitiewedstrijden tegen Manchester United keepen, omdat onze eerste doelman Dean Henderson van hen was gehuurd en daardoor niet mocht spelen. Door al het juridische gezeik met KV Mechelen, besloot Sheffield een andere tweede keeper te halen. Ik werd niet geïntegreerd in de eerste selectie en piste naast de pot. Ik zat compleet in de put.”

Afgelopen transferperiode werd Verrips door Sheffield verhuurd aan FC Emmen. Bij de Nederlandse hekkensluiter wil Verrips zo opnieuw aan de nodige speelminuten komen, in de hoop om ooit toch zijn droom - spelen in de Premier League - in vervulling te laten komen.