Tiener komt om bij tragisch ongeval op landbouwbedrijf

Tielt / Wingene - De 17-jarige Wout V. uit Wingene is afgelopen zaterdag 13 maart om het leven gekomen bij een ongeval op een landbouwbedrijf. Het VTI in Tielt, waar hij schoolliep, rouwt om zijn leerling.

De jonge Wingenaar was zaterdag samen met enkele vrienden op een landbouwbedrijf in de Ratelingestraat in Wingene. Daar raakte hij betrokken bij een ongeval met een heftruck. Over de precieze omstandigheden is er op dit ogenblik nog niet meer geweten.

De hulpdiensten, waaronder een MUG-team, snelden nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Wout overleed aan zijn verwondingen. Zijn vrienden waren erg onder de indruk van wat er zich afgespeeld had.

Burgemeester Lieven Huys (CD&V) ging zaterdagavond nog ter plaatse, maar wenst uit respect voor de getroffen familie liever weinig te vertellen over wat er gebeurd is. “Het is een erg tragisch ongeval”, aldus de burgemeester.

Wout V. liep school aan het VTI in Tielt. Hij zat inmiddels in het zesde middelbaar. Daarnaast was hij ook actief binnen het plaatselijke verenigingsleven. Zo was hij lid van de scouts in Tielt en speelde hij muziek bij de harmonie van Wingene.